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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Erkan Tiryaki   | 09.05.2021
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

Ankara

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk 30 dakika çok iyi oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Golü attıktan sonra net pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya gelmesi, Gökhan'ın oyuna girmesi golü getirdi. Mutlaka o dakikalarda ikinciyi atmamız gerektiğini düşündüm. Alper ligin kahramanı olabilirdi, güzel gol attı, biraz şansızdı. İkinci yarı oyunu kontrol etmek istedik, İbrahim sakatlandı. Uzatma dakikalarında 3 stoperle merkezi kapatalım dedik, oyunun bize dönmesi gerekiyordu. Fenerbahçe defansının arkasına sarkmalıydık. Maalesef yediğimiz golde içeride fazla olmamıza rağmen pozisyon olarak iki stoperimizde yanlış yerde durdu. Fevkalade üzgünüz. Son 3 maça bakıyorum 85, 88, 90+6'da golleri yemişiz. İki finali de almak zorundayız. Oyunun uzatma bölümlerine çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız."

Ligde kalmak için 4 puanın yetip yetmeyeceğini ve oyunun sonuna eklenen 7 dakikayı değerlendiren Karaman, "4 puan diğer takımların alacağı sonuca bağlı. Haftaya kazanırsak 41 puan yapacağız finale kalacağız. Uzatma dakikalarına bakıyorum. Denizlispor maçı oynadık, kalecileri yerden kalkmadı 5 dakikayı zor verdi hakem. Mağlup olduktan sonra 'Niye 7 dakika?' demek istemiyorum. Kalecimiz sakatlanınca öyle demiştir 7 dakika diye ama olmazdı. Aslında bu 7 dakika lehimizeydi. Fenerbahçe baskı kurunca golü bizim iki pas yaparak atmamız lazımdı. Alper ve İbrahim'in oyundan çıkması adımıza büyük şansızlık. Dolayısıyla fevkalade üzüntülüyüz. Oynadığımız oyun asla puanlara yansımıyor." ifadelerini kullandı.

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