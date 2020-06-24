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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

Emre Doğan   | 24.06.2020
MKE Ankaragücü teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

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