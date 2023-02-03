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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Muhammed Boztepe   | 03.02.2023
MKE Ankaragücü, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Ankara

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligin 21. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen, 22. haftayı bay geçen başkent temsilcisi, 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Son maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük ise 23 puanla, 11. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı süren ve hafta içinde bir kız bebeği olan Adem Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Hafta içinde bay geçen MKE Ankaragücü, son maçında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup olmuştu. 20 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan başkent temsilcisi, 22 puanla Fatih Karagümrük’ün 1 sıra altında 12. sırada yer alıyor.

İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.




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