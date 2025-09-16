Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de yarın 3 erteleme maçı oynanacak

Trendyol Süper Lig'de yarın 3 erteleme müsabakası yapılacak.

Metin Arslancan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Süper Lig'de yarın 3 erteleme maçı oynanacak

İstanbul

Ligde Avrupa maçları dolayısıyla ilk haftadan ertelenen 2, üçüncü haftadan ise 1 müsabaka yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Süper Lig'de yarın oynanacak 3 erteleme maçını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

1. Hafta:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3. Hafta:

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

