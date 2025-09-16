Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak ilk hafta mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.