TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Metin Arslancan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak ilk hafta mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor, kalesinde kolay geçit vermiyor

