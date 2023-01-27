MKE Ankaragücü, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Ankara/Gaziantep
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Son haftalarda yükselişe geçen ve oynadığı son 3 lig maçından 2'sini kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı eleyen sarı-lacivertliler, çıkışını Gaziantep temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor.
Geçen hafta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 22'ye çıkartarak 11. sıraya yükselmişti. Bu sezon ligde üst üste 2 maç kazamayan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, bunu başarmak için de mücadele edecek.
Ligde 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise galibiyet özlemini başkentte dindirmeye çalışacak. Gaziantep FK, haftaya 19 puanla 13. sırada girdi.
Son 15 maçta 1 galibiyet
Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 15 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
MKE Ankaragücü'ne hiç yenilmedi
Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, başkent temsilcisi ile şimdiye kadar 5 maçta karşı karşıya geldi.
Bu maçlardan 4 galibiyet alan Gaziantep FK, bir karşılaşmadan ise beraberlikle sahadan ayrıldı.
Dört oyuncu kart cezası sınırında
Gaziantep FK'de, Başkent temsilcisiyle yapılacak maç öncesinde 4 oyuncu kart cezası sınırında bulunuyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte, Günay Güvenç, Figueiredo, Djilobodji ile Kitsiou, Ankara deplasmanında sarı kart görmesi halinde 22. haftada da oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında formadan uzak kalacaklar.
Ev sahibi ekipte, sakatlığı bulunan Abdülkadir Parmak, Ankaragücü maçında kadroda yer almayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.