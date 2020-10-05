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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Arnavut futbolcu Endri Çekici'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Slovenya'nın NK Olimpija takımından Arnavut futbolcu Endri Çekici'yi transfer etti.

Erkan Tiryaki   | 05.10.2020
MKE Ankaragücü, Arnavut futbolcu Endri Çekici'yi kadrosuna kattı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev alan 23 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Endri Çekici'nin sarı-lacivertli takıma katkı vereceğine inandığını belirterek, "Transferinde büyük çaba gösterdik. Ankaragücü'müze büyük faydalar sağlayacak bir isim. Transfer sezonunun son gününe kadar görüşmelerimiz devam etti. Kadromuzda ihtiyaç duyulan bir oyuncu profilindeydi." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çekici ise "Ankaragücü'nün büyüklüğünün farkındayım. Bu takımda yer almak ve burada izler bırakmak istiyorum. Neler yapabileceğimi Ankaragücü camiasına göstermek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Slovenya 1. Ligi'nde 10 gol atan Endri Çekici, Arnavutluk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.


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