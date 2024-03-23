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Spor, Futbol

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.

Emre Doğan  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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