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Spor, Futbol

Mesut Özil sırtındaki ağrı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli futbolcu Mesut Özil, sırtındaki ağrı nedeniyle ameliyat edileceğini ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Emre Doğan   | 30.09.2022
Mesut Özil sırtındaki ağrı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak

İstanbul

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef uzun bir süre forma giyemeyeceğim. Sırtımdaki ağrının tamamen geçmesi için bu hafta ameliyat olacağım. En kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.

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