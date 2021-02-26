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Spor, Futbol

Medipol Başakşehirli Duarte: Çalhanoğlu, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine gideceğimi söyledi

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde İtalya'nın Milan ekibinden kadrosuna kattığı Leonardo Duarte, adaptasyon sürecini atlattığını ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi.

Hilmi Sever   | 26.02.2021
Medipol Başakşehirli Duarte: Çalhanoğlu, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine gideceğimi söyledi

Istanbul

Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi atlatmada bana çok yardımcı oldu. Burada bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

Medipol Başakşehir'e transferinden önce Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile de konuştuğunu belirten Leonardo Duarte, "Milan'dan takım arkadaşım Hakan Çalhanoğlu ile görüşmemde bana çok güzel bir ülkeye gideceğimi, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine, şampiyon olmuş bir kulübe gideceğimi söyledi. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Başakşehir formasını çok uzun süre giymek ve mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Duarte, son olarak Medipol Başakşehir, sosyal medya ekibinin transferini duyurduğu, "Ninja Kaplumbağlar" filmine atıfta bulunarak Rafael ile birlikte yer aldığı videoyla ilgili ise, "Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldım, 'Bakın Rafael de orada ama Donatello eksik dediler.' Başakşehir'in sosyal medya ekibi çok iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.


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