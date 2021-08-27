Dolar
8.39
Euro
9.85
Altın
1,796.82
ETH/USDT
3,113.50
BTC/USDT
47,265.00
BIST 100
1,450.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Hilmi Sever   | 27.08.2021
Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yukatel Kayserispor ise ilk haftada Altay'a 3-0 mağlup olurken, ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin durumu maç günü netlik kazanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Sağlık Bakanı Koca, öğretmenlerin yüzde 84'ünün ilk doz aşısını olduğunu açıkladı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 255 bini aştı
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye çıktı
Avustralya’da, Pfizer/BioNTech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak

Benzer haberler

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı

Futbolda haftanın programı

FIFA, sporcuların Afganistan'dan çıkarılması için çalışıyor

Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek
Başakşehir'de Aziz Eraltay ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Aziz Eraltay ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak