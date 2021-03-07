Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Uzun zaman sonra kazanmak bizim için son derece önemliydi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda son dakika golüyle 1-0 yenerek uzun süre sonra galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Erkan Tiryaki   | 07.03.2021
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Uzun zaman sonra kazanmak bizim için son derece önemliydi Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

Ankara

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, düşme hattındaki takımlar arasında yapılan maçların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz grup birbirleriyle oynarken can havliyle mücadele ediyor. Bütün maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki takım da mutlaka kazanmak istiyordu. Telafinin azaldığı dönemde bu duygu daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı maçı daha fazla kontrol etmek amacındaydık, nispeten başarılı da odluk. Tehlike üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön vermeye başladı. İki takım da kazanmayı çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da son şampiyon Başakşehir takımının apoleti üstünde olmasından dolayı, oyuncu kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi."

Kadına şiddete de tepki gösteren Aykut Kocaman, "Ülkemizin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Hem dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Benzer haberler

'Uzun zaman sonra kazanmak bizim için son derece önemliydi'

'Uzun zaman sonra kazanmak bizim için son derece önemliydi'

Medipol Başakşehir üç puanı 90. dakikada aldı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı