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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı.

Emre Doğan   | 08.09.2020
Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı

İstanbul

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.

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