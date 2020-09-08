Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı

İstanbul
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.
✍ HOŞ GELDİN @orafa2— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) September 8, 2020
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.