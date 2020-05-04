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Spor, Futbol

Loris Karius Beşiktaş'a büyük hayal kırıklığı yaşattı

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman kaleci, Beşiktaş'taki 2 sezonunda başarısız performans sergiledi.

Ercan Doğan   | 04.05.2020
Loris Karius Beşiktaş'a büyük hayal kırıklığı yaşattı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Istanbul

Beşiktaş Kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman file bekçisi Loris Karius, 2 yıla yaklaşan siyah-beyazlı kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı.

İngiltere'nin Liverpool Kulübünden 2 yıllığına kiralanan Karius, başarısız bir performansla Beşiktaş kariyerini tamamladı.

Beşiktaş formasıyla söz konusu dönemde toplam 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol gördü. Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda 1,4 gol yeme ortalamasıyla oynadı.

Siyah-beyazlı ekipteki 67 maçta toplam 5 bin 30 dakika süre alan ve 95 gol yiyen Karius, böylece 52,9 dakikada bir gole engel olamadı.

Ligde 68 gol yedi

Beşiktaş'ta adeta yokları oynayan Karius, 55 Süper Lig maçında 68 gole engel olamadı.

Ligde 13 karşılaşmada gol yemeyen Karius, bunların 3'ünü Galatasaray ile oynanan derbi maçlarında başardı. Alman file bekçisi, Beşiktaş'ın Galatasaray ile yaptığı 4 maçta 2 golü kalesinde gördü.

Bu arada siyah-beyazlı takım, geçen sezon Karius'un forma giydiği deplasmandaki Akhisarspor maçını 3-1 kazanırken, rakip takımın kural ihlali nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edilmişti. 

Avrupa'da boşu olmadı

Liverpool ile önemli Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayarak Beşiktaş'a transfer olan Karius, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki kötü performansıyla dikkati çekti.

Beşiktaş'ın 2 sezonda Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta kalede yer alan Karius, bunların tamamını gol yiyerek tamamladı. Söz konusu 10 maçta 21 golü kalesinde gören Alman file bekçisi, 2,1 gol yeme oranıyla taraftarları üzdü.

Kupada da aynı

Karius, Ziraat Türkiye Kupası'nda da az oynamasına rağmen yediği gollerle gündeme geldi.

Bu sezon Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı 2 kupa maçında forma giyen Karius, 6 gol yedi. 

Taraftarın en çok tepki gösterdiği oyuncu oldu

Siyah-beyazlı taraftarlar da performansından dolayı oynanan maçlarda sık sık Karius'a tepki gösteren tezahüratlarda bulundular.

Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da yaptıkları paylaşımlarda da Karius'un ayrılışını olumlu bulduklarını gösterdiler.

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