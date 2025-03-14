Ligde yenilgiyi unutan lider Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti

İstanbul
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Frankowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla topu içeriye çevirdi. Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstüne çarparak auta gitti.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru çevirdi. Osimhen, arka direkte yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-0.
44. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. 41'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top, Safuri'den döndü. Pozisyon bittikten sonra VAR'ın uyarısı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen ve Safuri'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Morata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+3. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru topu çevirdi. Altıpas içinde bulunan Osimhen, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada Galatasaray, durumu 4-0 yaptı. Petrusenko'nun hatalı pasında ceza yayı civarında topu önünde bulan Yunus Akgün, savunmanın arkasına sarkan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.
73. dakikada Veysel Sarı'nın ileriye şişirdiği uzun topta Gaich, Davinson Sanchez'le mücadelesi sonrası penaltı noktası civarında göğsüyle meşin yuvarlağı Van de Streek'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu önledi.
77. dakikada Mertens'in pasında savunmanın arkasına sarkan Morata'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı çeldi.
82. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Morata'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Frankowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Kenan Piric, sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Mertens, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Antalyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'deki 22. galibiyetini elde etti. Beş beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 71'e yükseltti.
Antalyaspor ise ligde 12. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.
Fenerbahçe ile puan farkı çift hane
Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Haftaya 68 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u farklı geçerek puanını 71'e yükseltti. Galatasaray, 2 maç eksiğiyle 61 puanı olan ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 10 puanlık fark attı.
Karşılaşmanın bitiminden sonra stat hoparlörlerinden Ceza'nın "Fark var" şarkısı çalınarak rakiplerine gönderme yapıldı.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, 16 Mart Pazar günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek.
Ligde yenilmezlik serisi 28 maça çıktı
Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça taşıdı.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Söz konusu maçlarda 23. galibiyetini alan Galatasaray, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
Ligde 9 maç sonra farklı kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçın ardından 2 ve üstü farkla galibiyet aldı.
Son dönemde maçları tek farklı skorlarla ve zorlanarak kazandığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Son farklı galibiyetini 17. haftada 5-1'lik skorla Bellona Kayserispor karşısında alan Galatasaray, sonrasındaki 9 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu galibiyetlerin tamamını tek farklı kazanarak elde etti.
Not: Ligin 23. haftasında Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yarıda kalan ve sarı-kırmızılı ekibin lehine 3-0 hükmen sonuçlanan Adana Demirspor müsabakası değerlendirmeye alınmamıştır.
Ligde 9. kez kalesini gole kapattı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 9. kez kalesinde gol izni vermedi.
Ligde geride kalan bölümde kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'un fileleri havalandırmasına engel oldu. Galatasaray, bu müsabakayla ligde kalesini gole kapattığı maç sayısını 9'a çıkardı.
Okan Buruk, Antalyaspor'a ligde yine maç kaybetmedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı.
Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 14. maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 6 maçı da kazandı.
Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı üstün
Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 4. kez birbirine rakip oldu.
Daha önceki maçları 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Okan Buruk, dördüncü randevudan da 4-0'lık zaferle ayrıldı.
Toplamda 15 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.
Osimhen, "hat-trick" yaptı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyette başrolü oynadı.
Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşılaşmasıyla Galatasaray'da 30. resmi maçına çıktı. Mücadelenin 30, 45+3 ve 52. dakikalarında ağları havalandıran Osimhen, Süper Lig'deki 22. maçında 20 gole ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran tecrübeli golcü, resmi maçlardaki gol sayısını 26'ya taşıdı.
Bu sezon 7 müsabakada 2, 11 mücadelede ise tek gol kaydeden Osimhen, ilk kez "hat-trick" yaptı. Maçın bitmesinin ardından müsabaka topu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından Osimhen'e götürüldü.
Nijeryalı yıldız, maçın ardından taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet üçlüsü tezahüratını Barış Alper Yılmaz ile birlikte başlattı.
Osimhen, gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Ligde forma giydiği 22 müsabakada 20 kez fileleri havalandıran Osimhen, RAMS Başakşehir formasıyla 18 golü bulunan Krzysztof Piatek'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesiyle penaltı kazandı.
Mücadelenin 41. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Davinson Sanchez'in kafayla vurduğu top, Ramzi Safuri'den döndü. Maçı devam ettiren hakem Ozan Ergün, VAR'daki Lawrence Visser'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi.
Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit eden Ergün, penaltı noktasını gösterdi.
Osimhen'den Morata'ya penaltı jesti
Gol krallığı yarışındaki Victor Osimhen, kazanılan penaltıyı takım arkadaşı Alvaro Morata'ya bıraktı.
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon penaltılarını kullanan Nijeryalı yıldız, mücadelenin ilk yarısında kazanılan penaltıda topu Morata'ya teslim etti. İspanyol yıldız, beyaz noktada hata yapmadı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Osimhen, Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçında da penaltıyı İspanyol futbolcunun kullanmasını istemiş, Morata, RAMS Park'ta çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmıştı.
Bu golle Alvaro Morata, ligde sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4. maçında ikinci golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan İspanyol yıldızın toplam gol sayısı 3'e yükseldi.
Taraftarlardan Okan Buruk'a destek
Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük sevgi gösterinde bulundu.
RAMS Park'ta kale arkasında bulunan ultrAslan taraftar grubu, müsabakanın son anlarında Okan Buruk lehine tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinden çıkarak taraftarları selamladı.
Derbiye tam kadro çıkacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.
Galatasaray'da milli maç arasında Ismail Jakobs'un da sakatlığını atlatarak takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, milli takıma gidecek oyuncularının sakatlık yaşamaması durumunda Beşiktaş derbisinde tam kadro sahaya çıkabilecek.
Osimhen'in forması minik taraftara gitti
Müsabakayı 3 golle tamamlayan Victor Osimhen'in formasını yaklaşık 10 yaşlarındaki bir taraftar kaptı.
Maçın 68. dakikasında oyundan çıkan Osimhen, yedek kulübesine geldiği sırada sahaya atlayan minik taraftar yıldız futbolcuya ulaşmaya çalıştı. Yıldız golcü, görevlilerin önlediği minik taraftara formasını hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.