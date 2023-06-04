Ligde 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı

İstanbul
Ankaragücü deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı derbi maçta rakibini 3-0'lık skorla geçerek puanını 85'e yükseltti.
Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 77 yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı. İki takım arasındaki ikili averajda üstün durumda bulunan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu 2. sırada tamamlayacak.
Şampiyon Galatasaray rakibine puan vermedi
Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında ligin ilk yarısında da 3-0'lık skorla galip gelen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 4 derbi maçın 3'ünü galibiyetle tamamladı.
Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı
Ligde 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlılar, maçtan da 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından puansız ayrılmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Şenol Güneş'in ekibi, hafta içinde Arabam.com Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda ligi 2. olarak tamamlayacak.
Trabzonspor'dan 3 maçlık galibiyet serisi
Fatih Karagümrük ve Giresunspor karşısında 4'er gollü galibiyetlere imza atan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor mücadelesinde de farklı kazandı. Bordo-mavili ekip, ilk yarısını 4-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 57'ye yükseltti.
Sonuçlar
Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0
Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 5-1
HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 0-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-5
Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-3
Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-1
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor haftayı maç yapmadan tamamladı. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Demir Grup Sivasspor da haftayı bay geçen ekip oldu.
Fikstürde 38. hafta
6 Haziran Salı:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Nef)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Fatih Terim)
7 Haziran Çarşamba:
20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Galatasaray, 38. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Corendon Alanyaspor da haftayı bay geçen ekip olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.