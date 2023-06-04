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Spor, Futbol

Ligde 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı.

Bozhan Memiş  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Ligde 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Ankaragücü deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı derbi maçta rakibini 3-0'lık skorla geçerek puanını 85'e yükseltti.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 77 yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı. İki takım arasındaki ikili averajda üstün durumda bulunan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu 2. sırada tamamlayacak.

Şampiyon Galatasaray rakibine puan vermedi

Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında ligin ilk yarısında da 3-0'lık skorla galip gelen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 4 derbi maçın 3'ünü galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı

Ligde 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlılar, maçtan da 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından puansız ayrılmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Şenol Güneş'in ekibi, hafta içinde Arabam.com Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda ligi 2. olarak tamamlayacak.

Trabzonspor'dan 3 maçlık galibiyet serisi

Fatih Karagümrük ve Giresunspor karşısında 4'er gollü galibiyetlere imza atan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor mücadelesinde de farklı kazandı. Bordo-mavili ekip, ilk yarısını 4-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 57'ye yükseltti.

Sonuçlar

Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0

Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 5-1

HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 0-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-5

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-3

Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-1

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor haftayı maç yapmadan tamamladı. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Demir Grup Sivasspor da haftayı bay geçen ekip oldu.

Fikstürde 38. hafta

6 Haziran Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Nef)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Galatasaray, 38. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Corendon Alanyaspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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