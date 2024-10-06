Lider Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u tek golle geçti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.
RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynandı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Yunus Akgün'ün golleri sürüyor
Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.
Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.
İki maçlık galibiyet hasreti bitti
Galatasaray, son 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.
Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'un kurtarışları yenilgisi önleyemedi
Corendon Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın iyi performansı puan için yeterli olmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün etkili şutlarında gole izin vermeyen Ertuğrul, ikinci yarıda da Gabriel Sara'nın karşı karşıya vuruşunda topun ağlara gitmesini önledi.
Tecrübeli file bekçisinin iyi bir performans sergilediği karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor 3 maç sonra yenildi
Corendon Alanyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde son yenilgisini 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan Alanya temsilcisi, sonrasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalıp, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Bu süreçte kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-yeşilli ekibin 3 maçlık serisi Galatasaray yenilgisiyle bitti.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Bugün en azından bir puanı hak etmiştik. Bu da bizim için olumlu"
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Galatasaray maçından puanı hak etmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.
Tekke, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın güçlü bir kadroya ve etkili bir iç saha atmosferine sahip olduğunu aktaran Tekke, "Bugün en azından bir puanı hak etmiştik. Bu da bizim için olumlu. Puan ve puanlara ihtiyacı olan bir takımız. Hedefimiz her zaman küme düşme hattının üzerinde kalmak." diye konuştu.
İyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Fatih Tekke, "Oyunun tüm bölümünde planlı, organize, ne yapmak istediği çok net belli olan bir takımdık. Oyuncularımı kutlarım. Üzgünüz, puan alabilirdik. Kaybetmemiz doğal sonuçtu. Bence Galatasaray'a zor bir maç oynattık. Bu da öz güvenimiz açısından çok olumlu bir şey." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.