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Spor, Futbol

Kulüpler Birliği Vakfından bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması için tavsiye kararı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Süha Gür   | 28.07.2020
Kulüpler Birliği Vakfından bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması için tavsiye kararı

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini kaydeden Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını söyledi.

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