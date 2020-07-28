Kulüpler Birliği Vakfından bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması için tavsiye kararı

İstanbul
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.
Yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini kaydeden Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını söyledi.
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