Korumalı Futbol Milli Takımı, İrlanda'yı 41-18 yendi

Ankara
Organizasyondaki ilk maçında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda İrlanda ile karşılan milli takım, rakibini farklı mağlup etti.
Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA
Karşılaşmayı 41-18 kazanan milliler, ikinci müsabakasını 17 Kasım'da deplasmanda Hollanda ile yapacak.
Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.
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