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Spor, Futbol

Korumalı Futbol Milli Takımı, İrlanda'yı 41-18 yendi

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, Ankara'da konuk ettiği İrlanda'yı 41-18 yendi.

Halil İbrahim Avşar  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Korumalı Futbol Milli Takımı, İrlanda'yı 41-18 yendi Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Organizasyondaki ilk maçında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda İrlanda ile karşılan milli takım, rakibini farklı mağlup etti.


Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Karşılaşmayı 41-18 kazanan milliler, ikinci müsabakasını 17 Kasım'da deplasmanda Hollanda ile yapacak.

Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.

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