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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Trabzonspor- Kopenhag maçının ardından, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oyuncu çıkış alanı.
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Spor, Futbol

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Trabzonspor ile 0-0 berabere bitirerek grup maçlarına kalan Danimarka'nın Kopenhag takımının Teknik Direktörü Jess Thorup, çok mutlu olduklarını söyledi.

Selçuk Kılıç   | 25.08.2022
Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz

Trabzon

Thorup, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki maçta da çok iyi oynadıklarını belirterek, "Takımı ceza sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Skor bizi çok mutlu etti." dedi.

Trabzonspor'un zayıf ve güçlü yanlarını bildiklerini ifade eden Thorup, şunları söyledi:

"Kendi liginde temaslı oynamadıklarını biliyorduk. Alanı daraltarak istediğimizi aldık. Maç atmosferi çok güzeldi. Biz alışkınız. Gelen taraftarlarımızla sevinç yaşamamız güzel. Bazı şeyler tribünlerden fırlatıldı. Ama futbol içinde bunlar var."



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