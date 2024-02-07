Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Sivas
Maçın 3. dakikasında Koita'nın pasında topla buluşan Njie, ceza sahası dışından sert vurdu. Deniz Ertaş'ı geçen meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
13. dakikada Erdem Güleç'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, rakiplerini geçtikten sonra kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ın dizlerinden döndü.
38. dakikada Yunus Mallı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşunda top kale direğinden döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
60. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Moreno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.
63. dakikada Ethemi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.
109. dakikada defansın hatasından faydalanarak topla buluşan Ahmet Oğuz, ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'in solundan ağlara gitti. 0-1
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.