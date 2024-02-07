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Spor, Futbol

Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Tümosan Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.

Halife Yalçınkaya  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Sivas

Maçın 3. dakikasında Koita'nın pasında topla buluşan Njie, ceza sahası dışından sert vurdu. Deniz Ertaş'ı geçen meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

13. dakikada Erdem Güleç'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, rakiplerini geçtikten sonra kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ın dizlerinden döndü.

38. dakikada Yunus Mallı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşunda top kale direğinden döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Moreno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.

63. dakikada Ethemi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.

109. dakikada defansın hatasından faydalanarak topla buluşan Ahmet Oğuz, ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'in solundan ağlara gitti. 0-1

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

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