Euro
10.04
Dolar
8.25
BIST 100
1,458.84
Altın
1,838.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Öğle ezanının ardından yurt genelindeki camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunuyor. EYÜP SULTAN CAMİİ Öğle ezanının ardından yurt genelindeki camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunuyor. AYASOFYA CAMİİ
logo
Spor, Futbol

Konyaspor-Trabzonspor maçında başlama saati değişti

Müsabakanın başlama saatinin 20.30'dan 17.00'ye alındığı bildirildi.

Süha Gür   | 10.05.2021
Konyaspor-Trabzonspor maçında başlama saati değişti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 20.30'da oynanacağı bildirilen maçın başlama saati 17.00 olarak değiştirildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı
'Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim'
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor

Benzer haberler

Trabzonspor'da Konyaspor maçında iki eksik

Trabzonspor'da Konyaspor maçında iki eksik

Eski İspanyol futbolcu Mendieta'dan Nihat Kahveci'ye övgü: Nihat çok farklı bir oyuncuydu

Konyaspor-Trabzonspor maçında başlama saati değişti

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek
Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir
Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek

Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek