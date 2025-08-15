Leipzig, Göztepe'den Romulo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul/İzmir
İmza sonrası açıklamalarda buluna 23 yaşındaki forvet, Leipzig'e transfer olmakla kariyerinde büyük bir adım attığını belirterek, "Bundesliga, dünyanın en güçlü ve en heyecan verici liglerinden biri. Burada kendimi en üst seviyede kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek yoğunluk, hız ve presle oynadığını biliyorum, tam da sevdiğim şey bu." ifadelerini kullandı.
Kulübün hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacağını aktaran Romulo "Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve Leipzig ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.
Alman ekibinde 40 numaralı forma giyecek olan Brezilyalı futbolcu, Göztepe'de 46 maçta 22 gole imza attı.
Göztepe'den Romulo'ya teşekkür mesajı
Göztepe, Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulüpten paylaşılan açıklamada, "Teşekkürler Romulo Cardoso. Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo." ifadelerine yer verildi.