Spor, Futbol

Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Şahin Oktay, Sefa Tetik, Salih Ulaş Şahan  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli/Ankara

12. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası sağ çaprazından ortasında, altıpas çizgisinde istediği vuruşu yapamayan Haidara gol fırsatından yararlanamadı.

24. dakikada Linetty’nin soldan kullandığı kornerde ceza sahası önündeki Ahmet Oğuz'un sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, yerden seken topa altıpas önünde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

37. dakikada Linetty’nin ceza sahası önünde vuruşunda, savunmadan seken topa hareketlenen Haidara’nın sert şutunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Tongya’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda, top üstten az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada Pereiara’nın sağ kanattan açtığı ortada altıpas içinde bulunan Metehan Mimaroğlu’nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Churlinov’un ceza sahasının solundan arka direğe havalandırdığı topa hareketlenen Tayfur Bingöl’ün sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında orta çizgiye yakın bir noktada topu kapan Dijksteel, hızlı bir şekilde sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun verdiği pasta altıpas çizgisindeki Tayfur Bingöl’ün vuruşunda, kaleci Velho topu kontrol etti.

Karşılaşma, Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu

Gençlerbirliği, Kocaelispor mağlubiyetinin yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Galatasaray'a 3-2 yenildi. Bu süreçte sadece RAMS Başakşehir'e 2-1 üstünlük kuran Başkent temsilcisi, 5 maçta 3 puan elde edebildi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet yaşadı. Bu yenilgilerin tamamını deplasmanda alan başkent ekibi, ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir'i sahasında 2-1 yenmişti.

Başkent temsilcisi, 10. haftada sahasında Konyaspor'a kaybetmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.

Gençlerbirliği, son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

