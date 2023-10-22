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Spor, Futbol

Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor

Senegalli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 9 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Murat Asil  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor

Kayseri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 10 golün 8'ini kaydeden Mame Thiam, takımının gol yükünü sırtladı.

Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli golcüsü Thiam, bu sezon takımıyla çıktığı 9 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşarken, toplanan 13 puanın 11'ine doğrudan katkı sağladı.

Ligde forma giydiği maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Thiam, bir de gol pası vererek takımının attığı 10 golün 9'unda rol oynadı.

Bu sezon ilk golünü deplasmanda İstanbulspor'a karşı kaydeden Thiam, Yılport Samsunspor ve Bitexen Antalyaspor'a 1'er, Gaziantep FK'ye 2 gol attı.

Son oynanan lig mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırmayı başaran Thiam, Yılport Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçta Uzodimma'nın attığı golün de asistini yapmıştı.

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