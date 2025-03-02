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Spor, Futbol

Kayserispor, teknik direktör Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 5 maçtır takımın başında olan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Ramazan Kaya  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Kayserispor, teknik direktör Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Kayseri

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Jakirovic, takımın başında bugüne kadar ligde 5 maça çıktı.

Kayseri temsilcisi, Jakirovic yönetiminde ligdeki ilk mücadelesinde 22. haftada sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken sonraki hafta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

Jakirovic ile ligdeki üçüncü sınavında deplasmanda sezonun başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Söz konusu 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilince Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ligde 24 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Kayseri ekibi, 27. haftada 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

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