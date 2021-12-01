Kayserispor kupada 5. tura yükseldi

Kayseri
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yukatel Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.
20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emre Demir'in ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
43. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Civelek'in şutunda, savunmadan dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada sağ çaprazdan Yasir Subaşı'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, kale önündeki arkadaşı Hosseini'ye aktardı. Hosseini boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.
66. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yaparak giren Hosseini'nin kafa şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.
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