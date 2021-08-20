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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor sezonun ilk puanını aldılar

Süper Lig'de sezona yenilgiyle başlayan Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor, ligin ikinci haftasındaki karşılaşmada 1-1 berabere kaldılar.

Murat Asil   | 20.08.2021
Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor sezonun ilk puanını aldılar Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.

16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

62. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topu kontrol eden Balotelli'nin pasında, Akintola uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

83. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinin arasından iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

87. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda Lung soluna giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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