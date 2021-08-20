Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor sezonun ilk puanını aldılar

Kayseri
Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.
16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
62. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topu kontrol eden Balotelli'nin pasında, Akintola uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
83. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinin arasından iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
87. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda Lung soluna giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.