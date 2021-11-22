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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor ile Göztepe puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.

Murat Asil   | 22.11.2021
Yukatel Kayserispor ile Göztepe puanları paylaştı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

İlk yarı 

15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta gitti.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin rakip yarı alanın sağ çaprazından kazandığı serbest atışta Campanharo, topu arka direğe gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın vuruşunda, her iki kale direğine de çarpan top oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden İlhan Parlak, altıpas içerisinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

36. dakikada Mane'nin derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Kemen'in ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta, Atınç Nukan kayarak son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

Maçın ilk devresini Yukatel Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı 

65. dakikada Kemen'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pası iyi takip eden İlhan Parlak, ceza sahasının dışına çıkan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Yavaş giden topu Atınç Nukan yetişerek uzaklaştırdı.

73. dakikada sol çaprazdan Jahovic'in şık ara pasında topla buluşan Tijanic, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Lung son anda topu çeldi. Lung'dan dönen topu takip eden Halil Akbunar'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Arslanagic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığının belirlenmesi üzerine gol kararı verildi: 1-1

90+3. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Atınç Nukan'ın kayarak yaptığı vuruşta top auta çıktı.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

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