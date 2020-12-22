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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak son 16 turu programı açıklandı.

Berad Büyük   | 22.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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