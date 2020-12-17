Euro
9.49
Dolar
7.76
BIST 100
1,397.48
Altın
1,873.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferansla TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’na katılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle video görüşmesi gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Berad Büyük   | 17.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D vitamininin Kovid-19'u önlemede etkisine yönelik yeterli kanıt yok
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Doktorlardan kalp hastalarına Kovid-19 sürecinde hayati uyarılar: Hastaneye gitmekten çekinmesinler
ABD'de Biontech/Pfizer aşısının uygulandığı 2 kişide alerjik yan etkiye rastlandı
Koronavirüsü yenen doktorlardan 'virüsü hafife almayın' uyarısı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Alanyaspor ligde de kupada da doludizgin

Trabzonspor, 10. kupa hedefinde ilk maçta saf dışı kaldı

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak
'Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak'

'Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak'