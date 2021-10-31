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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor 3 puana ikinci yarıda uzandı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 31.10.2021
Yukatel Kayserispor 3 puana ikinci yarıda uzandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

5. dakikada Gavranovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

27. dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Pesic'in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Emrah Başsan'ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

42. dakikada Borini'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.

53. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında araya girerek meşin yuvarlağı kontrol eden Thiam'ın şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

64. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Cardoso'nun soldan ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Onur Bulut, meşin yuvarlağı kafayla içeri indirdi. Pozisyonu takip eden Gavranovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90. dakikada Biglia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung topu güçlükle kornere tokatladı.

90+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, kale alanında iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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