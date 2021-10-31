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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü Sporting Lizbon'la Portekiz'de karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.10.2021
Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile pas antrenmanı yaptı. Çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, minik kale maç sonrası yarı sahada çift kale maç oynayarak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Portekiz'e gidecek.

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