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Spor

Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru

Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.

Halil İbrahim Avşar   | 31.10.2021
Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru

Ankara

Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmasının Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa'nın aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdığı ifade edildi.

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