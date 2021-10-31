Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru
Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.
Ankara
Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmasının Ankara'da düzenlendiği belirtildi.
Olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa'nın aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.