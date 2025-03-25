Milli artistik buz patenciler, ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak
Türkiye'den 3 sporcunun katılacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 26-30 Mart tarihlerinde ABD'de düzenlenecek.
Ankara
Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 50 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde Burak Demirboğa, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti temsil edecek.
Burak, 27 Mart Perşembe günü kısa programda, Katarina ile Berk de 28 Mart Cuma günü ritim dansta piste çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.