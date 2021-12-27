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Spor, Futbol

Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Murat Asil   | 27.12.2021
Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam, ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.

26. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada Gavranovic'in ceza sahası içerisine derinlemesine pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

56. dakikada Mustafa Pektemek'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Caner Osmanpaşa'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

90+2. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fajr'ın vuruşunda, kaleci Lung sağına gelen topu son anda çeldi.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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