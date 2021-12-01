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Spor, Futbol

Alanyaspor kupada 5. tura rahat çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u evinde 6-0 yenerek, 5. tura yükseldi.

Mustafa Kurt   | 01.12.2021
Alanyaspor kupada 5. tura rahat çıktı Fotoğraf: Mustafa Kurt - AA

Antalya

Karşılaşmanın 20. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Soldan Borja'nın ceza alanına sert kestiği topa gelişine vuran Famara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

54. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Famara, orta alandan sağ kanatta Candeias'a pası çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Candeias'ın, ön direğe çıkardığı topu Emre Akbaba filelere gönderdi: 2-0.

58. dakikada fark 3'e çıktı. Candeias'ın ceza sahası sol köşesine çıkardığı topa kaşan Eduardo, takımının üçüncü golüne imza attı: 3-0.

68. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan içeriye giren Efecan Karaca'nın yerden ortasında, Oğuz Aydın'ın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

81. dakikada Candeias'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.

87. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Efecan Karaca'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tetah, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0.

Karşılaşmayı 6-0 üstün tamamlayan Akdeniz ekibi, 5. tura çıktı.

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