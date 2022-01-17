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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasını 50 puanla lider kapatan Trabzonspor'da, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün kötü başladığı sezonda takıma katkısı her geçen hafta arttı.

Selçuk Kılıç   | 17.01.2022
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Trabzon

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükselterek sürdürdü.

Abdülkadir Ömür, 21. haftada Demir Grup Sivasspor'a attığı gol ile bu sezon gol sayısını 4'e yükseltti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından oynadığı 5 sezon içerisinde en golcü ikinci sezonunu yaşıyor.

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol atan genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 golle en golcü dönemini yaşadı.

2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 gol atan Abdülkadir Ömür, bu sezon da 19 karşılaşma sonunda 4 gole ulaştı.

Abdülkadir Ömür, ligin geride kalan bölümünde bir gol atması halinde en golcü dönemi olan 2018-2019 sezonunu yakalayacak.

Abdülkadir, ligin 12. haftasında Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 13. haftada 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak karşılaşmanın kazanılmasına katkı sağladı.

Bordo-mavili futbolcu, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyette takımının 1 golünü kaydederken, 1-1'lik Demir Grup Sivasspor maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün ligde gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.

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