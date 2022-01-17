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Spor, Futbol

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.01.2022
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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