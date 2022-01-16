Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.69
ETH/USDT
3,325.30
BTC/USDT
42,936.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligin 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı. Deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ercan Çakar   | 16.01.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenerken, Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Altay'ı 2-0, Kasımpaşa da dış sahada GZT Giresunspor'u aynı skorla mağlup etti.

Ligde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2

22. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
COVAX programı kapsamında dağıtılan aşı dozu sayısı 1 milyarı buldu
Kalp nakilleri Kovid-19 nedeniyle büyük oranda azaldı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Galatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı

Kasımpaşa, Giresunspor deplasmanında galip

Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon avro istiyor

Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon avro istiyor
Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu
Altay'da teknik direktörlüğe Mert Nobre getirildi

Altay'da teknik direktörlüğe Mert Nobre getirildi