Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenerken, Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Altay'ı 2-0, Kasımpaşa da dış sahada GZT Giresunspor'u aynı skorla mağlup etti.
Ligde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2
22. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.