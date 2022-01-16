NBA yıldızı Durant, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant sakatlığı nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak.
İstanbul
Brooklyn Nets'in yaptığı açıklamada, Durant'ın sol diz burkulması nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdiği duyuruldu.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, Nets'in Cumartesi günü New Orleans Pelicans'ı 120-105 yendiği maçta takım arkadaşı Bruce Brown'ın dizine çarpması sonucu sakatlanmıştı.
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