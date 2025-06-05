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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da üç futbolcuyla 2027'ye kadar yeniden anlaşmaya varıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Metin Arslancan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Kasımpaşa'da üç futbolcuyla 2027'ye kadar yeniden anlaşmaya varıldı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir." denildi.

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Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.

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