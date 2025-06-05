Kasımpaşa'da üç futbolcuyla 2027'ye kadar yeniden anlaşmaya varıldı

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir." denildi.
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Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.