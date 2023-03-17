Dolar
19.00
Euro
20.23
Altın
1,930.79
ETH/USDT
1,700.90
BTC/USDT
25,729.00
BIST 100
5,229.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde son maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, iç sahada ise son 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tirpan, HangiKredi Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Hajradinovic, Koita ve Bahoken de sarı kart sınırındaki oyuncuları. Bu isimler, yarın sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede HangiKredi Ümraniyespor'u Hadergjonaj ve Bahoken'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı
Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek

Benzer haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek

26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde

Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde
Trabzonspor, puan cetvelinin üst sırasındaki takımlara karşı daha az mağlup oldu

Trabzonspor, puan cetvelinin üst sırasındaki takımlara karşı daha az mağlup oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet