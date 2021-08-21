Kasımpaşa, sahasında GZT Giresunspor'u mağlup etti

Istanbul
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 4'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
İlk yarı
14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan Kasımpaşa'da müsabaka öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lacivert-beyazlı takımın kalesinde Ertuğrul Taşkıran yer aldı.
İkinci yarı
47. dakikada Douglas'ın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Sergio, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Diabate'nin altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Ali Palabıyık, Sergio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.