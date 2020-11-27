Euro
9.35
Dolar
7.82
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların görülen lüzum üzerine karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 27.11.2020
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör İrfan Buz görülen lüzum üzerine anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın İrfan Buz'a ve ekibine teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı. 

İrfan Buz da bugün yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısına ulaşıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı

Benzer haberler

Kasımpaşa Kulübü teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

Kasımpaşa Kulübü teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu

Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

Trabzonspor ilk deplasman galibiyetini başkentte aldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz görevinden istifa etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz görevinden istifa etti
Hamit Altıntop, A Milli Takım'a güveniyor

Hamit Altıntop, A Milli Takım'a güveniyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı