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Spor, Futbol

Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 12.04.2021
Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor puanları paylaştı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

Istanbul

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı 

15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

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