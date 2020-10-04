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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ercan Çakar   | 04.10.2020
Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

İstanbul

Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sportif direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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