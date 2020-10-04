Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

İstanbul
Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sportif direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.