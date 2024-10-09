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Spor, Futbol

Jürgen Klopp, Red Bull'un global futbol direktörü oldu

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörlüğünü yapan Jürgen Klopp, Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirildi.

Emre Doğan  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Jürgen Klopp, Red Bull'un global futbol direktörü oldu

İstanbul

Red Bull'dan yapılan açıklamada, Klopp'un yeni görevine 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Alman futbol adamının, Red Bull'un sahibi olduğu RB Leipzig (Almanya), Red Bull Salzburg (Avusturya), New York Red Bulls (ABD) ve Red Bull Bragantino (Brezilya) takımlarına oyun felsefesi, transfer stratejisi ve sportif direktörlük ile antrenörlük gelişimi konularında danışmanlık yapacağı aktarıldı.

Jürgen Klopp, yeni görevi dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan daha fazla heyecan duyamazdım. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve futbolu bu hale getirenlere duyduğum tutku hala aynı. Elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Klopp, 2015-2024 yıllarında görev yaptığı Liverpool ile 2 kez İngiltere Lig Kupası, birer defa da UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan 57 yaşındaki çalıştırıcı, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında da görev yaptı. Jürgen Klopp, Borussia Dortmund ile 2 kez lig şampiyonluğu da elde etti.

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