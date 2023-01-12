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Spor, Futbol

İstanbulspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak İstanbulspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Altunkaya   | 12.01.2023
İstanbulspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

İstanbulspor Ömer Sarıalioğlu Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan kiralanan yeni transfer Emeka Friday Eze'de yer aldı.

Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbulspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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