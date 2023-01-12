İstanbulspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
İstanbulspor Ömer Sarıalioğlu Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan kiralanan yeni transfer Emeka Friday Eze'de yer aldı.
Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
İstanbulspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.