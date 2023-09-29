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Spor, Futbol

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Mutlu Demirtaştan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bir maçı eksik İstanbulspor, ligde şu ana kadar galibiyetle tanışamadı. Beş karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puan elde eden sarı-siyahlılar, 19. sırada kaldı.

Ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Bitexen Antalyaspor, 6 puanla 13. basamakta yer aldı.

İstanbulspor'da Bitexen Antalyaspor karşılaşması öncesi Racine Coly ve Simon Deli'nin sakatlıkları bulunuyor.

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